Почему РФ увеличила количество ударов КАБами по Запорожью: объяснил военный обозреватель

Россияне активно обстреливают Запорожье именно КАБами, потому что им удалось увеличить радиус применения авиабомб.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Эспрессо.

"Это связано с тем, что им удалось увеличить радиус применения этих КАБов с помощью усовершенствования модуля планирования и коррекции. Сейчас у них есть возможность обстреливать наши территории на расстояние более 80 км. Впрочем, стоит заметить, куда прилетают КАБы. Оккупанты обстреливают жилую застройку города и гражданскую инфраструктуру. То есть, фактически они продолжают террор гражданского населения. Они продолжают запугивать гражданских и уничтожать инфраструктуру", - пояснил Попович.

Комментируя заявление спикера Сил обороны юга Владислава Волошина о подготовке штурмов оккупантов на Запорожском направлении, Попович заявил: "Если бы Российская Федерация готовилась к наступательным операциям на Запорожском направлении, то в первую очередь они бы атаковали военные объекты, а не гражданские". расположение войск и объекты, связанные с военной инфраструктурой".

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко ответил, готовит ли РФ наступление с целью захвата Запорожья.

Новости ТСН 14:00 2 октября. Отход ВСУ из Угледара, расстрел военнослужащих и США пригрозили Ирану

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.