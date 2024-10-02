Почему РФ увеличила количество ударов КАБами по Запорожью: объяснил военный обозреватель

Оккупанты целенаправленно обстреливают жилую застройку и гражданскую инфраструктуру.
Россияне активно обстреливают Запорожье именно КАБами, потому что им удалось увеличить радиус применения авиабомб.
Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Эспрессо.
"Это связано с тем, что им удалось увеличить радиус применения этих КАБов с помощью усовершенствования модуля планирования и коррекции. Сейчас у них есть возможность обстреливать наши территории на расстояние более 80 км. Впрочем, стоит заметить, куда прилетают КАБы. Оккупанты обстреливают жилую застройку города и гражданскую инфраструктуру. То есть, фактически они продолжают террор гражданского населения. Они продолжают запугивать гражданских и уничтожать инфраструктуру", - пояснил Попович.
Комментируя заявление спикера Сил обороны юга Владислава Волошина о подготовке штурмов оккупантов на Запорожском направлении, Попович заявил: "Если бы Российская Федерация готовилась к наступательным операциям на Запорожском направлении, то в первую очередь они бы атаковали военные объекты, а не гражданские". расположение войск и объекты, связанные с военной инфраструктурой".
Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко ответил, готовит ли РФ наступление с целью захвата Запорожья.
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