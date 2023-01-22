Почему РФ увеличивает армию и создает новые военные округа: объяснение британской разведки

Разведчики считают, что РФ столкнется с проблемами при укомплектовании и оснащении запланированного военного расширения.

Руководство России задумало реформу армии из-за предполагаемой военной угрозы в будущем. Однако РФ будет тяжело укомплектовать новые войска.

Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании.

Там напоминают, что 17 января 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу объявил о планах серьезных изменений в структуре вооруженных сил, которые должны быть осуществлены в период с 2023 по 2026 годы.

Шойгу также объявил о восстановлении Московского и Ленинградского военных округов, частичном возвращении в советскую организацию войск в западной части России. Новый армейский корпус планируется создать в Карелии, что вблизи финской границы.

"Планы Шойгу сигнализируют о том, что российское руководство считает, что усиленная обычная военная угроза будет продолжаться еще много лет после нынешней войны в Украине. Однако Россия, скорее всего, испытывает трудности с персоналом и оборудованием для запланированного расширения", – говорится в сообщении.

Напомним, в Российской Федерации продолжается так называемая частичная мобилизация, там готовятся к новой волне.

Аналитики ISW указывают на то, что по данным Генерального управления разведки Украины, в России начинают активнее мобилизовать мужчин постарше, а также мигрантов из стран бывшего Советского Союза.

А во временно оккупированном Крыму к военкоматам уже начали вызывать IT-специалистов финансовых работников и других специалистов, имевших бронь от мобилизации.

По оценкам военной разведки Украины, Россия пытается создать двухмиллионную армию.

Мобилизация в России: для чего Путин увеличивает свою армию

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