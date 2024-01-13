Почему РФ во время утреннего ракетного удара не применила "Калибры" – эксперт назвал проблему оккупантов

Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему оккупационная армия России во время ракетного удара по Украине утром 13 января не применила ракеты "Калибры".

Об этом он написал в своем Telegram.

Так, по его словам, применение крылатых ракет "Калибр" сейчас затруднено, поскольку в Новороссийске, куда сбежала Черноморская флотилия из Севастополя, не обустроена инфраструктура для обслуживания и хранения ракет этого типа.

"В настоящее время россияне перевозят КРМБ "Калибр" с 3413 ракетно-технической базы, что в Сухарной Балке, предположительно на 1061-й арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ в Натухаевскую, Краснодарского края. Но, говорить о том, что вся инфраструктурная цепочка налажена и работает, рано, а потому, КРМБ «Калибр», которых только с 25 сентября по 13 января могло быть произведено более 220 единиц, пока не могут стать полноценной компенсацией Х-101/555/55 в ходе ударов по Украине", — отметил Коваленко.

Напомним, 13 января армия РФ нанесла ракетный удар по Украине крылатыми, аэробалистическими, баллистическими, авиационными и зенитно управляемыми ракетами, а также ударными беспилотниками. ПВО уничтожило восемь крылатых ракет.

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