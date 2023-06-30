Почему РФ все чаще бьет по Украине ракетами С-300: "Их тысячи на складах"

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российская армия начала реже применять высокоточные и дальнобойные ракеты. Вместо этого оккупанты активно атакуют с помощью С-300.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона 30 июня.

"Противник не может себе позволить наносить удары постоянно высокоточным и дальнобойным оружием, поэтому часто использует именно ракеты С-300, которые не могут лететь далеко, но все же достигают прифронтовых городов", — объясняет Игнат.

К примеру, во время ночной воздушной тревоги оккупанты выпустили четыре ракеты С-300 в направлении Запорожья. К слову, из отчета Командования воздушных сил известно, что в Запорожской области есть "прилеты".

По словам Игната, зенитные управляемые ракеты С-300 могут сбивать только комплексы противовоздушной обороны, способные поразить баллистику. В частности, это система Patriot.

"Но мы понимаем, сколько этих ракет может быть у россиян. У них есть тысячи их на складах. Поэтому более рационально уничтожать сами пусковые установки, чем и занимаются наши пилоты и артиллерия", — подчеркнул представитель Воздушных сил.

Как сообщалось, ночью против 30 июня оккупанты ударили четырьмя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300. Армии РФ удалось атаковать военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области. Предварительно обошлось без жертв.

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