Почему РФ заморозила обмен пленными и какая сейчас ситуация: в разведке дали ответ

В то же время, переговоры не прекращались все это время и продолжаются сейчас, отметил Андрей Юсов.

В военной разведке объяснили, почему Россия заморозила обмен пленными.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире единого телемарафона 23 ноября.

"Многие аспекты. Здесь и попытка давить на Украину, попытка дестабилизировать ситуацию внутри, пренебрежение интересами собственных граждан и усиление репрессий внутри России. Но мы констатируем факт, что несмотря на публичные заявления и Шойгу, и других должностных лиц государства-агрессора о том, что для них важно возвращать пленных, они к этому не прилагают реальные усилия. Тем не менее, переговоры не прекращались все это время и продолжаются. И мы рассчитываем на результат, готовимся к этому и активно пополняем обменный фонд", — отметил Юсов.

Напомним, Россия заморозила обмен пленными с Украиной. Последний раз такой обмен состоялся в августе 2023 года – тогда удалось вернуть 22 военных. По всей видимости, россияне затягивают обмены, чтобы проводить свои пропагандистские кампании.

Отметим, сейчас в российском плену находятся 4337 украинцев: 3574 военных и 763 гражданских.

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