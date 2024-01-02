Почему РФ запустила по Украине именно 10 "Кинжалов": Коваленко рассказал о проблемах оккупантов

Эксперт рассказал, почему Россия запустила по Украине именно такое количество гиперзвуковых ракет.

Оккупационная армия России 2 января атаковала Киев 10 ракетами "Кинжал" – их все успешно сбила ПВО. С 2022 года это было самое разовое применение этих ракет.

Об этом сказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Но почему 10, а не 12? Данный вопрос у меня возник в связи с тем, что носителей Х-47М2 "Кинжал", перехватчиков МиГ-31К, всего эскадрилья - 12 перехватчиков. Так, если запускаете 10, отчего же не 12 уж? Дело в том, что в декабре 2022 года в Беларуси было зафиксировано возгорание двигателя одного из российских МиГ-31К. А в начале 2023 года другой МиГ-31К был эвакуирован из РБ для ремонта", — отметил эксперт.

Так, по словам Коваленко, фактически один из МиГ-31К так и не вышел из ремонта, а у второго регулярный помпаж двигателя, что делает выполнение боевых заданий рискованным занятием. И сегодняшний пуск 10 ракет, вместо 12, лишь подтверждает эту информацию.

Эксперт также напомнил, что что перехватчики МиГ-31 производились с 1975 по 1994 года, то есть, самому новому из них 29 лет. После прекращения производства истребителей постепенно было свёрнуто и серийное производство двигателей Д-30Ф6.

"На сегодняшний день ВПК (военно-промышленный комплекс – ред.) России может только обслуживать и ремонтировать МиГ-31 и его узлы, а количество запчастей и узлов на хранении болезненно уменьшается, с учётом активности полётов данных самолётов", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, Россия 2 января совершила масштабную ракетную атаку по Украине. Силами ПВО было уничтожено 72 воздушных целей: 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал"; 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 из 3 крылатые ракеты "Калибр".

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