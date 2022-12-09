Почему России, несмотря на огромные потери, столь важно захватить Бахмут: объяснение военного эксперта

На Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются самые ожесточенные бои, где оккупанты пытаются наступать.

Если российские военные не захватят Бахмут, Авдеевку и Угледар Донецкой области, то у их южной группировки могут возникнуть проблемы с обеспечением.

Об этом рассказал военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире совместного телемарафона.

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Он объяснил, логистика через Крымский мост несовершенна и неэффективна.

"Поэтому они ищут другие пути, и один из них — это восстановление полноценного снабжения материально-технического обеспечения с востока на юг. А сделать это, пока эта логистическая артерия находится под полным контролем ВСУ, невозможно. Поэтому для них важно оккупировать Бахмут, Авдеевку, Угледар, чтобы создать буфер безопасности в будущем своей логистической артерии", — отметил он.

Упорные бои за Бахмут

Самые ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где оккупанты пытаются наступать. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, Бахмут уже месяц подвергается буквально ежедневным атакам.

По информации советника Офиса президента Алексея Арестовича, под Бахмутом снижается количество применений российской артиллерии. Это может свидетельствовать о серьезных проблемах с боеприпасами и материальной частью противника.

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