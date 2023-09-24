Почему Россия активно бьет по Одесской области ракетами "Оникс": объяснение Игната

В последний раз такие ракеты оккупанты использовали совсем недавно, 22 сентября.

Россия активно атакует Одесскую область противокорабельными ракетами "Оникс" из-за ограниченного радиуса.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат.

Он напомнил, что в последний раз такие ракеты оккупанты использовали совсем недавно, ночью 22 сентября.

Игнат объяснил, что чем ниже находится точка пуска противокорабельного оружия, тем меньше оно пролетит. Ее радиус может уменьшиться вдвое от максимального расстояния.

"Куда могут доставать "Ониксы" — туда они и бьют. Это, напомню, противокорабельная ракета, которая может бить и по береговой линии", — отметил представитель Воздушных сил.

По его словам, оккупанты выбирают тот тип ракет, который, по их мнению, наиболее подходит под то или иное направление.

Напомним, к вечеру 22 сентября захватчики атаковали Белгород-Днестровский район Одесской области ракетами. К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру.

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