Почему Россия атакует Украину крылатыми ракетами именно днем: Жданов объяснил нюансы

Военный эксперт заметил, что российские военные летчики просто не подготовлены для работы в ночное время суток.

Россия запускает крылатые ракеты по Украине обычно днем из-за наличия ракет в основном воздушного базирования и подготовленности экипажей стратегических бомбардировщиков к дневной работе.

Такое объяснение дал военный эксперт Олег Жданов в своем видеоблоге.

По его данным, в РФ остались в основном ракеты воздушного базирования, которые экипажи самолетов обучены запускали только в дневное время суток.

"Крылатыми ракетами могут бить и ночью. Все зависит от готовности и умения осуществлять пуски ракет в ночное время. Дело в том, что крылатые ракеты в основном — воздушного базирования, морского осталось очень мало — "Калибры". Поэтому огневые налеты в основном происходят днем, когда экипажи могут спокойно подняться в воздух, выйди в район ракетного удара и затем спокойно приземлиться в светлое время суток. Если бы экипажи были подготовлены для работы в ночное время, они наносили бы в ночное время эти ракетные удары", — пояснил эксперт.

"Для кораблей особой разницы нет: что день, что ночь. Единственное, что может влиять – это погодные условия: чтобы не было шторма, потому что в штормовом море ракетные пуски достаточно усложнены, и вызывают повышенный риск мер безопасности во время пусков", – добавил Жданов.

"Поэтому в основном — в дневное время именно из-за готовности средств применения и средств для пусков этих ракет, а именно — экипажей этих стратегических бомбардировщиков. Не такие они уже и супер-подготовленные, как оказывается на деле, как их пиарит российская пропаганда", — обратил внимание военный эксперт.

Напомним, по оценкам ОК "Юг", Россия может устроить очередную ракетную атаку по Украине на Рождество – 6-7 января. Так что в командовании призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По данным ГУР Минобороны Украины, Россия может ежемесячно производить около 50 новых ракет "Калибр" и Х-101 для атак по украинским городам.

В разведке также пояснили, что оккупанты пока не обстреливают Украину гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" из-за небольшого количества соответствующих снарядов и проблем с самолетами-носителями — МиГ-31.

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