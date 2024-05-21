Почему Россия бомбит собственные села и как это объясняют в Кремле — СМИ

Российские войска якобы ошибочно сбросили четыре бомбы в собственное село Шебекино в Белгородской области вблизи украинской границы. Снаряды были назначены для ударов по Харьковской области Украины.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Так, сообщается, что 17 мая в Шебекино были обнаружены три смертоносных российских планирующих бомбы FAB. В тот же день у жилого дома нашли еще одну. Поврежден фасад дома, забор и окна, однако обошлось без жертв.

Глава Шебекино Владимир Жданов 18 мая сообщил в своих соцсетях, что встретился с жителями домохозяйств, пострадавших в результате "падения взрывоопасного предмета", но он уточнил, кто именно нанес эти удары.

Это последний из серии инцидентов, о которых сообщалось, по крайней мере, в этом году, когда российские военные случайно сбрасывали боеприпасы и ракеты на собственную территорию. За последние три месяца войска Москвы сбросили с самолетов минимум 46 авиационных бомб на территорию России или на оккупированные территории Украины.

Только накануне упомянутого инцидента, 16 мая, российская военная авиация сбросила на Белгородскую область восемь авиабомб FAB.

Онлайн-газета The Moscow Times также сообщила, что с начала весны российские самолеты сбросили, по меньшей мере, 25 авиационных бомб на собственную территорию или захваченные земли Украины. С начала 2024 года произошло в общей сложности 33 таких инцидента, говорится в публикации.

Российские власти, как правило, признают сброс боеприпасов на свою территорию, но склонны скрывать эти инциденты. Оккупанты обычно говорят, что произошел "аномальный разряд боеприпасов". В Кремле вообще отказываются комментировать такие случаи.

Напомним, ранее британская разведка заявляла, что инциденты с "аварийными сходами боеприпасов" с российских самолетов на собственной территории РФ означают системную проблему, представляющую угрозу гражданскому населению Российской Федерации.

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