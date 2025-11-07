- Дата публикации
Почему Россия чаще бьет по энергетике, а не по мостам: объяснение военного обозревателя
Заявления о якобы планируемых ударах по мостам через Днепр, Днестр, туннелям в Карпатах и других инфраструктурных объектах появляются периодически - но на практике оккупант в основном атакует энергетическую инфраструктуру, говорят эксперты.
С начала полномасштабного вторжения в информационном пространстве неоднократно появлялись публичные призывы и «страшилки» о якобы намерениях России уничтожить мосты через Днепр, Днестр, мосты в Заливе и тоннели в Карпатах. Некоторые из таких месседжей повторяются несколько раз в году и сопровождаются громкими заявлениями отдельных пророссийских деятелей.
Об этом пишет военный обозреватель Богдан Мирошников.
Однако аналитика и наблюдение за фактическими ударами свидетельствуют: в большинстве случаев (6 из 7 упомянутых в сообщении примеров) речь идет об атаках по энергетической инфраструктуре — плотинах и ГЭС, трансформаторных подстанциях и линиях электропередач. Среди объектов, по которым были зафиксированы атаки, называют ДнепроГЭС (Запорожье), Среднеднепровскую (Каменское), Киевскую, Каневскую и Кременчугскую ГЭС (Светловодск), а также подрыв Каховской дамбы.
В то же время, прямые удары по сугубо мостовым переходам попадались в разы реже: к примерам относятся мост в Заливе и попытка в г. Днепр. Особую историю имеет Антоновский мост под Херсоном, который терпел удары, но в этом случае действовала другая тактическая логика, связанная с оборонительными и наступательными операциями в регионе.
Мосты через Северский Донец и Оскол были разрушены в ходе непосредственных боевых действий в рамках оперативно-тактических замыслов, направленных на отрезание подразделений от поставок, то есть как следствие маневровых боев, а не только как объекты стратегических ударов по гражданской инфраструктуре.
«Когда появляются очередные пугалки о массированных ударах по мостам, на них не стоит реагировать паникой», — отмечает военный обозреватель Богдан Мирошников, отмечая различия между заявлениями в информационном пространстве и реальными целями противника. По его словам, приоритеты ударов определяются и тактическими, и логистическими факторами - и сейчас основной задачей врага остается подрыв энергетической способности.
Напомним, Портников оценил, возможен ли полный блекаут в Украине в результате ударов России по энергосистеме. Несмотря на возможные временные трудности и отключения, АЭС делает усилия россиян устроить полный блекаут в Украине «абсолютно бесперспективными».