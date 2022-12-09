Почему Россия часто не атакует Украину иранскими беспилотниками: эксперт назвал причины

Россия долго не атаковала Украину иранскими дронами. Институт изучения войны сообщил, что они модифицировали беспилотники для холодного времени года.

Есть ли у РФ иранские дроны – объяснил военный эксперт Сергей Жданов ТСН.ua.

"Никто ничего не модернизировал. Дело в том, что любой летательный аппарат – беспилотник, самолет – если он поднимается в небо хотя бы на километр, то там низкие температуры. Для них разницы нет – что будет -30, что будет +30. Я думаю, здесь два варианта — либо поступила очередная партия из Ирана, либо РФ приняла решение использовать все — и неприкосновенный запас, в частности", — сказал эксперт.

Напомним:

В ночь на 7 декабря Россия атаковала Украину иранскими ударными дронами. Украинские защитники справились с 14 дронами. К слову, дроны использовали оккупанты после трехнедельной паузы.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска уже более трех недель не атакуют Украину иранскими дронами-камикадзе, что может свидетельствовать об окончании этих аппаратов.

По оценкам Пентагона, Иран передал России несколько сотен своих дронов для войны против Украины.

Украинские беспилотники устроили жаркий вечер оккупантам