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Почему Россия долго не атаковала Украину иранскими дронами: ответ ISW

Почему Россия долго не атаковала Украину иранскими дронами: ответ ISW

Фото: Associated Press

Российские силы, возможно, модифицировали иранские беспилотники для работы в холодных погодных условиях.

Российские оккупанты применили беспилотники иранского производства для ударов по украинским городам впервые за три недели, вероятно, потому, что модифицировали беспилотники для более холодной погоды.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), опубликованном сегодня, 8 декабря.

"Российские силы, вероятно, модифицировали дроны для применения в условиях более холодной погоды и, скорее всего, в ближайшие недели все чаще их будут использовать для ударов по украинской критической инфраструктуре", — пишут аналитики.

Напомним:

В ночь на 7 декабря Россия атаковала Украину иранскими ударными дронами. Украинские защитники справились с 14 дронами. К слову, дроны использовали оккупанты после трехнедельной паузы.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска уже более трех недель не атакуют Украину иранскими дронами-камикадзе, что может свидетельствовать об окончании этих аппаратов.

По оценкам Пентагона, Иран передал России несколько сотен своих дронов для войны против Украины.

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