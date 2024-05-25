Почему Россия использует наемников из Африки на войне в Украине: военный назвал причины

Россия пытается добиться каких-либо успехов на Харьковщине и бросает на это направление все доступные ресурсы. Из-за проблем с пополнением личного состава привлекли и так называемый "африканский корпус", сформированный из наемников с опытом боевых действий в странах Африки.

Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью 24 Каналу.

Он объяснил, что ранее российскую армию успешно пополняли заключенными, мигрантами и россиянами, которые хотели "заработать" деньги рискуя собственной жизнью. Но делать это становится все труднее.

"Африканский корпус это не просто "Вагнер". Это также и наемники, которых они нанимают из-за необходимости пополнять личный состав на линии фронта", — добавил Тимочко.

Почему Россия ищет наемников в Африке

По словам Тимочко, Россия расширяет пределы для пополнения личного состава из-за нехватки человеческого ресурса.

"Россияне понимают, что выдерживать темп ведения боев для них чрезвычайно сложно. Поэтому Африка стала тем местом, где можно затягивать на войну с Украиной здешнее население", — отметил председатель Совета резервистов.

К тому же использование наемников из Африки очень выгодно, ведь на войне в Украине они становятся абсолютно бесправными.

"Те контракты, которые были подписаны в Африке, превращаются в куски бумаги. Если наемникам будут обещать накопительную заработную плату, то до окончания контракта никому не удастся дожить. Зачем России выплачивать им средства, если можно сделать внутреннее обращение денег?" – считает Тимочко.

Наемники из Африки появляются и на других участках фронта обычно там, где необходимо усилить штурмовые операции. Их бросают на необустроенные, уязвимые позиции и используют как "расходный материал", ведь для агрессора африканские наемники имеют еще меньше ценности, чем собственные военные.

Дополнительной сложностью для африканцев является языковой барьер. Не владея русским языком им трудно общаться с другими военными, а "гуманитарным обучением" наемников в русской армии никто не озабочен.

Зачем Путину африканские наемники

Иван Тимочко считает, что Россия продолжит накапливать живую силу и нанимать всех, кого сможет соблазнить легкими деньгами за убийство украинцев.

"Путину, чтобы поддерживать темп, нужен человеческий ресурс и техника. Проведение масштабной мобилизации в России может обусловить серьезные политические вызовы. Наиболее трудоспособное население во время предыдущей мобилизации начало массово уезжать", — отметил Тимочко.

Поэтому Путин будет стараться сохранить трудоспособное мужское население РФ, обеспечивающее функционирование экономики, и отправить на войну наименее ценные для рынка труда ресурсы.

"В России постараются максимально компенсировать человеческий ресурс, используя наемников, ведь в российском обществе из-за них не будет возникать никакого недовольства. Путин россиянам предлагает альтернативу – вместо них на смертоносную войну будут отправлять лиц с других континентов", – подчеркнул он.

Напомним, в наступлении на Харьковскую область Россия задействовала Африканский Корпус наемников. Агенты движения "Атеш" сообщили, что Африканский корпус несет огромные потери.

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