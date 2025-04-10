Почему Россия избегает мира: офицер "Азова" обратил внимание на фронт

Офицер 12-й бригады «Азов» Илья Самойленко с исковым «Гендальф» / © скриншот с видео

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Россия сегодня не заинтересована в мирном процессе, потому что у ее армии есть преимущество на поле боя. И враг реализует это преимущество.

Такое мнение офицер 12-й бригады «Азов» Илья Самойленко с позывным «Гендальф» высказал в интервью Radio NV.

Офицер отметил — не следует ожидать, что боевые действия вот-вот закончатся. Напротив, с российской стороны следует ожидать активизации определенных действий.

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«Следует ли ожидать активизации определенных действий со стороны России? Конечно, постоянно. И в этом огромная проблема. Потому что подвешенное состояние, которое зависит от внешнеполитического положения, — я говорю о возможных каких-то переговорах, которые ведутся через посреднечиство других стран, в частности США, — оно приводит население к состоянию того, что вот-вот, скоро уже (боевые действия — ред.) закончатся. Это не совсем соответствует действительности», — сказал Самойленко.

«Потому что, например, Россия совершенно не заинтересована в любом мирном переговорном процессе. Они на поле боя имеют достаточно значительное преимущество и они это преимущество реализуют», — акцентировал он.

«Гендальф» рассказал, что для ведения активных наступательных действий необходимо накопить наступательные группировки. Российская тактика применения этих сил очень мало зависит от качества подготовки личного состава. Поэтому пока украинцы ожидают, что «там большие дяди, как говорится, порешают», враг неустанно продолжает развивать успех: сначала тактический, а затем на оперативном уровне.

Офицер объяснил, в чем состоит этот успех.

«Когда ведется наступление в полосе не одной бригады, а нескольких бригад, даже небольшими штурмовыми группами, можно создавать достаточно значительное давление на поле боя, на фронте, что заставляет наши силы оттягиваться, что заставляет переносить фокус внимания на поражение целей, например, не на тактической глубине противника, не на оперативной глубине противника, а на переднем крае», – рассказал Самойленко.

Проще говоря, россияне переносят проблемы со своего тыла, полосы 10-20 км от линии фронта, сначала на линию боевого столкновения, а затем пытаются занести эти проблемы в тыл украинских войск.

К слову, 10 апреля США и Россия проводят переговоры в Стамбуле, в том числе о работе посольств. А вот тема Украины «совершенно не стоит» в повестке дня, заявили в Госдепартаменте США.