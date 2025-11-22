Почему Россия начала реже бить "Калибрамы": в ВМС рассказали

Ракета / © Associated Press

Большинство российских крылатых ракет «Калибр», которые кафиры запускают по Украине, не достигают своих целей.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По словам Плетенчука, эффективность «Калибров» остается крайне низкой.

«В основном восемь из десяти таких ракет не достигают своих целей. И эффективность применения этого оружия довольно долго вызывает некоторые сомнения», — сообщил он.

По данным ВМС, Россия применяет «Калибры» очень ограниченно — в основном один или два раза в месяц.

Плетенчук отмечает, что такая редкость использования может свидетельствовать о серьезных внутренних проблемах с оружием:

«Имея восемь носителей, применять ракету один-два раза в месяц — это может натолкнуть на мысль, что у них есть какие-то проблемы», — заявил спикер.

Россия обычно применяет максимальное количество доступного оружия во время ракетных атак по Украине. Так что ограниченное использование «Калибров» может быть следствием дефицита комплектующих, технических неисправностей или снижения запасов.

Плетенчук подчеркнул, что оккупанты пытаются использовать все доступные ресурсы при подготовке очередной ракетной атаки, но с «Калибрами» ситуация становится все сложнее.

Напомним, Россия уже 23 раза применила против Украины крылатые ракеты наземного базирования 9М729 «Новатор», способные нести ядерный заряд. Об этом заявил представитель Украины при международных организациях в Вене Александр Сорочик.

Он подчеркнул, что ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, имеют дальность более 1,2 тыс. км.