Почему Россия начала войну против Украины: Жданов заявил о желании Путина создать империю

Украина сегодня – на острие атаки и от победы государства зависит независимость всех бывших республик СССР.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что Россия начала войну против Украины, ведь живет по образцу империи, которая не может существовать без расширения за счет захвата чужих территорий.

Об этом Жданов рассказал в своем видеоблоге.

"Дело в том, что РФ живет по образу и подобию обычной империи, обычной диктаторской державы. А империя не может существовать без расширения, без захватов чужих территорий. И второй момент. Украина является камнем преткновения: есть Украина, если Украина в составе империи, значит империя существует. Если Украина не в составе империи, значит империя – это недоимперия, она несформирована", – объяснил военный эксперт.

"Кстати, даже Ленин когда-то в 18 году в одной из своих работ написал, что после захвата Украины у нас есть уголь, у нас есть газ – потому что в Украине тогда был газ, и из наших областей качали газ в Москву – и выход к морю. И он сказал, что теперь мы – непобедимы", – обратил внимание Жданов.

"То же самое и Путин. Он говорит, что Украина – это искусственно выдуманное государство, его якобы придумал Ленин. Путин хочет нас уничтожить как государство, затем уничтожить нас как нацию, заселить сюда этнических россиян, проживающих в европейской части России, и сказать, что мы – один народ. И империя расширится", – объяснил эксперт.

Он также отметил, что с захватом Украины Россия могла бы получить огромные преференции по поводу полезных ископаемых и человеческого ресурса.

"И империя могла бы дальше, расширяясь, угрожать Западу и диктовать свои условия. Именно это является основой или идеологией этой захватнической войны – создание империи", – сказал Жданов.

Он добавил, что в планах Путина – захватить территории в пределах бывшего СССР, а то и больше, ведь в последнее время звучат претензии к Польше.

"Поэтому все прекрасно понимают, что Украина сегодня – на острие атаки и от нашей победы зависит независимость всех бывших республик Советского Союза. Вот поэтому они (россияне – ред.) и пришли на нашу землю, поэтому они убивают, поэтому они зверствуют, поэтому они считают нас людьми второго сорта. Вот такие имперские амбиции привели их сюда. И при чем один человек сумел организовать и сформировать общественное мнение и развязать эту кровавую захватническую войну в 21 веке", – резюмировал военный эксперт.

Напомним, экс-председатель российского правительства оппозиционер Михаил Касьянов прогнозирует, что зимой произойдет перелом в войне в пользу Украины при продолжении поддержки со стороны Запада. Полный конец войны Касьянов прогнозирует весной-летом.

О том, что война в Украине может закончиться к лету 2023 года, заявлял и глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

В то же время, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявляет о неизбежности государственного переворота в Кремле. По оценкам советника главы ОП, переворот будет таким внезапным, как и бегство российской армии из Харьковской и Херсонской областей.

Также, по мнению Подоляка, спасти Россию от краха может только внутренняя трансформация и полный вывод войск из Украины.

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