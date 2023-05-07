Почему Россия наносит удары по гражданским объектам: циничное объяснение предателя Царева

Обвиняемый в государственной измене бывший народный депутат Олег Царев, пошедший на сотрудничество с государством-агрессором, цинично объяснил обстрелы гражданской инфраструктуры украинских городов.

Об этом он говорил в эфире одной из пропагандистских программ по российскому телевидению, фрагмент которой публикуют в соцсетях.

Царев нагло обвинил украинское военно-политическое руководство в развязывании войны и заявил, что "ответ" за это получают мирные жители.

"Ответ получат не люди, которые задумывали эту операцию – они сидят по бункерам. Они давно не сидят в офисе президента и Министерстве обороны. Они все сидят в бункерах, мы их не достанем. Ответ получат жители Киева, Умани, Днепра…” – цинично говорил Царев.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 1 мая массированно обстреляли Павлоград и район. Из-за этого пострадали 34 человека, среди которых 5 детей.

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