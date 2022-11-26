Почему Россия напала на Украину: у Зеленского назвали единственную цель оккупантов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что единственной целью войны России против Украины является уничтожение украинского народа.

Об этом он написал в Twitter

"Если в начале войны РФ еще пыталась замаскировать настоящие цели войны разными отговорками, то сейчас Кремль откровенно говорит лишь об одной цели – уничтожении Украины как государства и массовом убийстве украинцев как нации. Путинская Россия – это чистое проявление классического фашизма в XXI веке", — сказал Подоляк.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное наступление на территорию Украины. В своем обращении российский диктатор Путин цинично заявил, что целью массовых убийств является "денацификация и демилитаризация" Украины. На самом деле Россия хотела аннексировать Киев и установить свой марионеточный режим.

На днях российский министр иностранных дел Сергей Лавров цинично заявил, что "украинский народ ждет процветания в составе славянского содружества после того, как он будет освобожден от власти неонацистского киевского режима".

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