Почему Россия не атакует ракетами из Средиземного моря – объяснение Воздушных сил

Проливы из Черного в Средиземное море контролирует страна, которая является членом НАТО.

Россия имеет ракетоносители, в частности для пуска "Калибров", в Средиземном море, но не совершает оттуда массированных ракетных атак по территории Украины из-за позиции Турции.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат напомнил, что Турция контролирует проливы из Черного в Средиземное море согласно конвенции Монтре (конвенция, восстановившая суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море — ред.). К тому же Турция является членом НАТО.

"Турция четко соблюдает конвенцию Монтре и не допускает эти корабли дальше через свои проливы. То, что у них 72 ракеты в Средиземном море... Я хочу посмотреть, рискнет ли кто-то запустить через страны НАТО какие-то там "Калибры". Я думаю, что вряд ли это реально", — сказал Игнат.

Напомним, по состоянию на 17 января зафиксировано шесть ракетоносителей России с максимально возможным залпом в 44 "Калибра".

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