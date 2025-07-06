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Почему Россия не наносит удары с подлодок: в ВМС рассказали о ситуации в Черном море
Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук объяснил, почему Россия не запускает Калибры с моря.
В Черном и Азовском морях пока не зафиксированы новые ракетные удары по Украине, в частности с применением крылатых ракет "Калибр".
Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
"Ситуация в Азово-Черноморском регионе остается достаточно неизменной. В Азовском море российских кораблей почти год как нет", - отметил Плетенчук.
В Черном море же, по его словам, российские военные продолжают использовать подлодки, поскольку их гораздо сложнее обнаружить и уничтожить. Надводные корабли остаются в пунктах базирования.
"Этой ночью применения ракет "Калибр" с моря не было, это я могу подтвердить", - сказал спикер ВМС.
Он предположил, что наличие подлодок в море может быть связано с ротацией: один из подводных ракетоносцев уже использовался во время предварительного обстрела и теперь его могли заменить другим.
В то же время Плетенчук напомнил, что лучший способ предусмотреть запуск "Калибров" - это наблюдать за активностью в воздушном пространстве, поскольку морские ракетоносители часто координируют свои атаки с воздушными.
Сегодня утром Россия снова вывела в Черное море носители крылатых ракет. Однако, по данным украинских военных, ударов пока не последовало.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о состоянии украинского флота.