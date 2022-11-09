Почему Россия не покинет правый берег: Жданов объяснил стратегию оккупантов

Правый берег реки Днепр – это стратегический плацдарм для российских оккупационных войск.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Наше преимущество на Херсонском направлении обеспечивается лишь преимуществом в огневых средствах. Никто ничего больше сдавать не будет. Правый берег для российских войск – это стратегический плацдарм. С выходом на реку Днепр наших войск мы берем все нагнетательный контроль: начиная от перешейка, заканчивая Васильевкой. Особенно под контроль становится железная дорога. Тогда мы достаем в Мелитополь без проблем", – отметил Жданов.

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Военный эксперт Жданов также заявлял, что российские войска пытаются сделать вид, что отступают из Херсона, но это не так.

Эксперт назвал это очередной информационно-психологической спецоперацией.

Сообщают и о том, что 9 ноября погиб заместитель гауляйтера Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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