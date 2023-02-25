Почему Россия не устроила 24 февраля массированный ракетный удар: генерал-лейтенант ответил

Одна из причин – позиция Китая с его "мирным планом".

Есть две причины, почему Россия не устроила массированный ракетный обстрел Украины 24 февраля – в годовщину своего полномасштабного вторжения.

Об этом военный эксперт и генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал "24 каналу".

По его мнению, Россия не прибегла к ракетной атаке из-за своих ограниченных возможностей в отношении ракет и дронов-камикадзе иранского производства. Еще одна причина – военно-политические обстоятельства.

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"Россияне, возможно, могли бы набрать количество ударных ракетных элементов на атаку среднего уровня, но это не сработало еще по военно-политическим обстоятельствам", — сказал Романенко.

Речь идет о "мирном плане" Китая по завершению войны в Украине, который был объявлен 24 февраля. Генерал-лейтенант пояснил, что Москва заинтересована в такой инициативе Пекина, поэтому массированный обстрел Украины в этот день выглядел бы странно.

С другой стороны, заметил эксперт, Китай руководит военно-политическими, стратегическими и геополитическими подходами к помощи России, поэтому может выдвигать свои условия. Так было, например, с Олимпиадой-2022 в Пекине накануне полномасштабного вторжения. Романенко уточнил, что тогда Пекин предупредил Москву, что Игры должны пройти спокойно.

Напомним, в ОК "Юг" предупреждали, что Россия может выждать период 23-24 февраля и нанести ракетный удар, когда все якобы выдохнут. Враг способен на провокации и после годовщины вторжения: он ищет новую тактику и следит за реакцией Украины на свои провокации.

Отметим, 24 февраля Китай представил "мирный план" по прекращению войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. В целом, план предусматривает завершение боевых действий и переход к переговорному процессу. Однако и в Украине, и на Западе к этой инициативе Китая относятся скептически, ведь там даже не указано, какая страна – агрессор.

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