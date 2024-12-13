Почему Россия никогда не разрешит размещение иностранных войск в Украине: объяснил эксперт

Миротворцы могут появиться на Украине после выполнения некоторых условий.

Россия никогда не разрешит размещение миротворцев на территории Украины, ведь это будет свидетельствовать о ее поражении в войне.

Такое мнение высказал политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины Владимир Горбач в эфире "КИЕВ24".

"Эта вероятность, по моему мнению, сейчас кажется очень малой. Слабо вероятной, скажем так, что до этого вообще дойдет дело", – отметил Горбач.

По его словам, миротворцы могут появиться на линии фронта теоретически после выполнения двух условий:

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прекращение огня с обеих сторон и второй момент;

согласие обеих сторон на размещение этих миротворцев.

Эксперт добавил, что Россия никогда не согласится на подобные условия.

"Я очень удивляюсь, когда вполне серьезно говорят о размещении миротворческих войск стран-членов НАТО на линии разграничения", — подытожил политический аналитик.

Напомним, Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет направлять миротворцев в Украину, пока идет война. Этот вопрос станет актуален только после завершения войны.

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