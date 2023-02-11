Почему Россия обстреливает прифронтовые города Украины ракетами С-300 – в Воздушных силах объяснили

В Воздушных силах также в очередной раз предупредили, что демонстрационные полеты вражеской авиации тоже очень опасны.

Россия больше всего использует для ударов по Украине ракеты С-300 – это признак того, что у них есть дефицит высокоточного дальнобойного оружия, поэтому прифронтовые города враг обстреливает именно этими ракетами С-300.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Харьковщина и Запорожье – вчера (10 февраля — ред.) до 35 ракет были выпущены по этим регионам… Ракеты С-300 предназначались для поражения критической инфраструктуры. Враг использует их, потому что они банально могут достать этими ракетами до этих объектов. А уже более дорогие и высокоточные ракеты применяют против Украины в глубине нашей территории – центральных и западных областях, как это было и вчера, что говорит о том, что действительно, имели бы больше высокоточных ракет, использовали бы и там. Поэтому у них есть дефицит этого вооружения", – пояснил он.

Он также напомнил, что Россия время от времени проводит демонстрационные полеты и не всегда применяется это оружие, но опасность есть всегда.

"Всегда угроза есть, потому что это самолет, это считанные минуты, 10 мин – и он уже около украинской границы. Поэтому надо на эти вещи реагировать, может ли он применить вооружение, или не может – рисковать здесь не нужно никому", — резюмировал Игнат.

Ракетная атака России по Украине 10 февраля

Утром Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Целями являлись энергетические объекты и жилые дома.

В возведении Генштаба ВСУ проинформировали, что за прошедшие сутки россияне во время атаки 10 февраля выпустили 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре. И добавили, что угроза нанесения ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Воздушные сил ВСУ показали нашедшие в Винницкой области обломки сбитой российской ракеты. Именно таким оружием российские террористы обстреливали Украину 10 февраля.

В России признали, что они сознательно массированно атакуют украинские города ракетами и бьют по энергетическим объектам, чтобы вывести из строя энергосистему.

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