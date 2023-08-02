Почему Россия переключилась на атаки по портам на Дунае: в ОК "Юг" назвали коварную цель

Российские оккупанты переключились с атак по портам Большой Одессы на атаки по дунайским портам Одесской области, потому что выискивают новую тактику для максимального ущерба Украине.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости".

Она отметила, что переключение российских атак на реку Дунай вовсе не означает, что враг оставил без внимания порты Большой Одессы.

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"Все порты – важный элемент "зернового соглашения". Не исключено, что удары по дунайскому направлению направлены на то, чтобы соответствующим образом отреагировали Силы обороны. В частности, – перенаправили определенные системы ПВО на юг Одесчины, но этого не будет", – сказала Гуменюк.

Она добавила, что оккупанты постоянно ищут новую тактику и подбирают новое оружие, чтобы нанести Украине как можно больший вред. Россия ожидает новых решений на уровне дипломатии, однако, поняв, что навстречу ей не идут, прибегает к огневым атакам.

"Ночью была совершена мощная атака с использованием ударных беспилотных аппаратов по портовой инфраструктуре на Дунайском направлении, которое многими экспертами было провозглашено как одна из альтернатив "зернового вопроса". Именно поэтому враг сосредоточил на нем свое внимание", — рассказала представитель ОК "Юг".

Она также сообщила, что на юге защитникам удалось уничтожить 11 российских дронов-камикадзе, однако были и попадания и как следствие разрушения.

"Средств ПВО нам все же не хватает", — отметила Гуменюк.

Она уточнила, что ночная атака БПЛА происходила одновременно на портовую инфраструктуру Одесчины и на столичное направление, "поскольку врагу выгодно рассредоточить нашу ПВО".

"Анализируя тактику врага, мы понимаем, что это система. То есть, именно такие атаки будут повторяться", – предупредила спикер Сил обороны юга.

Еще одной целью российских атак по портам она назвала стремление врага убедить мировое сообщество и крупных судовладельцев, что украинские порты ненадежны, а навигация в их направлении опасна.

Напомним, оккупанты в ночь на 2 августа устроили атаку беспилотниками по Киеву и Одесской области. В Киеве все дроны были сбиты, однако их обломки попадали в нескольких районах города. В то же время в Одесской области захватчики попали по объектам портовой и промышленной инфраструктуры в Измаиле. Поврежден элеватор с зерном.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук предположил, что причиной атаки по Измаилу могло стать то, что 2 августа несколько иностранных кораблей проигнорировали морскую блокаду со стороны РФ и продолжили движение в украинские порты в устье Дуная.

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