Почему Россия перешла к дневным ударам по городам: в ВСУ объяснили цель врага

Россия со 2 апреля начала массированную атаку на украинские города, которая продолжалась на следующий день. Враг применил беспрецедентное количество средств поражения — всего 579 единиц, включая баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. Такой масштабный обстрел является свидетельством усиления террора против мирного населения.

Об этом рассказал офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук для 24 канала.

По его словам, такая агрессия Кремля напрямую связана с отсутствием реальных успехов оккупантов на фронте. Россия не смогла реализовать свои планы по захвату новых территорий в установленные сроки.

«Россия не выполнила те анонсы, которые делала, а установленные дедлайны по захвату ряда населенных пунктов провалила», — подчеркнул Ткачук.

Именно из-за бессилия на поле боя враг перенаправляет свою ярость на гражданских, пытаясь компенсировать военные неудачи количеством выпущенных ракет и дронов по мирным кварталам.

Особенностью последних обстрелов стало то, что враг снова начал атаковать в светлое время суток. Офицер ВСУ напомнил, что подобная стратегия уже использовалась агрессором раньше для создания максимальных затруднений для украинской экономики.

«Тогда это приводило к закрытию торговых центров, офисов. Соответственно, останавливалось много бизнесов, как следствие — не производились средства в экономику», — объяснил Ткачук.

Он добавил, что сейчас оккупанты действуют еще коварнее, пытаясь нанести вред людям там, где они наименее защищены днем.

«Россияне это делали намеренно. Сейчас они действуют так, чтобы усилить давление на гражданское население. Среди белого дня растет процент того, что можно нанести больший ущерб на улицах, площадях, скверах», — озвучил политолог.

Ткачук также обратил внимание на смену приоритетов в целях врага. Если зимой основным объектом террора была энергетическая инфраструктура, то сейчас в промежуток между завершением холодов и началом летней жары актуальность таких ударов для агрессора несколько снизилась.

Россия атакует мирные города — последние новости

Напомним, 3 апреля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в результате которого пострадали несколько регионов, есть погибшие и десятки раненых.

В частности, в Киевской области в результате атаки погиб один человек, повреждены жилые дома, административные сооружения и инфраструктура, а в Чабанах дрон попал в ветеринарную клинику, где погибли около 20 животных.

В Житомирской области в Коростене разрушены десятки зданий, погибла 70-летняя женщина, еще несколько человек, среди которых дети, получили ранения.

В Харькове после атаки беспилотников погиб мужчина, еще семь человек пострадали. В Сумах дрон попал в торгово-развлекательный центр, ранены по меньшей мере шесть человек, а также зафиксирована гибель гражданских в общинах области.

В Херсоне российские военные сбросили взрывчатку на маршрутку с пассажирами — ранения получили семь человек.

Также во время массированной атаки российский беспилотник упал на территории Национального военного мемориального кладбища в поселке Гатное Киевской области.

В результате падения БПЛА повреждены административное здание, ограждение и техническая инфраструктура на участке, где продолжается строительство мемориала. В то же время, места захоронений украинских защитников не пострадали, погибших и травмированных нет.

В мемориальном комплексе отметили, что инцидент произошел между церемониями захоронения, а все повреждения планируют оперативно восстановить.