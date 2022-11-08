Почему Россия перестала угрожать ядерным оружием: эксперт объяснил "волнообразную" тактику Кремля

Ядерные угрозы России носят характер волн: то нарастают, то утихают. Предыдущая волна российских угроз была с марта по апрель 2022 года, после чего все стихло. В настоящее время запугивания "грязной бомбой" тоже прекратились.

Причину столь скоротечных информационных атак объяснил аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Йижак.

"То же мы видели сейчас, здесь еще был сюжет с "грязной бомбой", но завершилось так же — выяснением на разных треках позиций, но еще добавилось публичное высказывание, какими могут быть последствия для России, если она пойдет на такую эскалацию", — сказал Йижак.

Эксперт напомнил и о саммите ШОС в Самарканде, где лояльные РФ Китай и Индия сказали Путину, что ядерная эскалация — не то, что в этих условиях Россия потеряет поддержку Индии и Китая.

Эксперт объяснил такую риторику России одним: наступает очередной этап войны и решается, какую помощь получает Украина конкретно в оружии, конкретно для ведения войны.

По его словам, Россия пытается эскалировать и прекратить или закрыть некоторые опции для Украины.

"Весной решался Рамштайн, каким будет оружие для Украины, и сейчас, когда уже началось контрнаступление украинских сил, решается, какое оружие нужно Украине для контрнаступления", — сказал он.

Аналитик также предположил, что третьей эскалации ядерной риторики РФ не последует.

"России уже сказали прямо, на дипломатическом языке, но сказали прямо: "Следите за базаром". Если вы не собираетесь применять ядерное оружие, а никаких признаков для этого не существует, прекратите об этом говорить", — добавил эксперт.

Ядерный шантаж России: что известно

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты, Германия и Китай дают Путину четкие сигналы о недопустимости ядерного шантажа.

Во время визита в Китай Олаф Шольц вместе с лидером КНР Си Цзиньпином категорически выступили против использования ядерного оружия Россией.

После визита в Китай канцлер Германии позвонил Байдену. Лидеры страны признали "четким" заявление китайского лидера Си Цзиньпина об угрозе применения ядерного оружия.

В то же время советник Байдена подтвердил коммуникацию с РФ по ядерному оружию.

Напомним, 8 ноября, американцы выбирают следующий состав Конгресса.

Читайте также: