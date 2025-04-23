Почему Россия продолжит войну и чего ждать в 2025 году: экс-спикер Генштаба назвал главные сценарии

Военный эксперт назвал главные сценарии, на которые рассчитывает Путин в Украине. / © ТСН

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После однодневной частичной паузы Россия продолжила бить по Украине, доказывая, что не настроена останавливать войну. Почему российский президент Владимир Путин хочет продолжить войну — на этот вопрос в течение последних трех лет эксперты отвечали по-разному. Среди версий были, например, желание захватить контроль над полезными ископаемыми или следование определенной идеологии. Сейчас вражеская армия начала активнее атаковать Днепропетровщину, по данным многих источников, сложна ситуация на пограничных территориях.

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua выразил мнение, что Путина не остановят российские потери даже на уровне трех миллионов солдат.

И объясняет почему: «Почему Путин не хочет сейчас прекращать огонь? Потому что он не достиг ни одной из задекларированных целей, ни одной из задач, ради которых в феврале 2022-го начинал так называемую СВО. Тогда речь шла о денацификации и демилитаризации Украины».

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К этому эксперт добавляет: «Удалось ли ему этого достичь? Нет. Украинская армия самая многочисленная на европейском континенте, врага бьем гораздо эффективнее, чем это было три года назад. Относительно денацификации. Украинцы в первую очередь объединены ради своей общей цели отстоять территориальную целостность и обеспечить независимость нашего государства. Удалось ли Путину достичь сокращения численности украинского войска? Нет. Как и международного признание оккупированных территорий. О чем Путин может отчитываться во время парада 9 мая? Только о том, что захватил часть Донецкой, Луганской областей и юга. Это при том, что российская армия до сих пор декларирует то, что она является второй в мире по мощности».

По словам Селезнева, соответственно, Путин будет стремиться и дальше реализовывать свои политические грезы относительно полной оккупации Украины, фактического уничтожения Украины, уничтожения львиных частей украинского народа силой оружия.

«Он надеется на это. А те тактические эпизоды, имеющиеся у врага тактические успехи, дают ему определенную надежду», — считает эксперт.

По мнению Селезнева, Путина не остановит не миллион потерь, не два и не три. По данным Генштаба ВСУ по состоянию на сегодняшний день ориентировочные потери окупантов составляют чуть более 943 тыс. человек.

«Вряд ли миллион, два миллиона или три миллиона потерь остановят Путина. Он считает, что его деятельность конструктивна и направлена на расширение российской империи. Он готов прокладывать путь по трупам своих солдат», — говорит Селезнев.

Чего может достичь армия РФ в 2025

На этот вопрос эксперты не отвечают однозначно, но говорят, что все зависит от ресурсов врага.

«Мы не должны тешить себя иллюзиями. В 2014 году Россия призвала признать Крым и Севастополь российскими и после этого успокоится. Затем начались боевые действия в Донецкой и Луганской областях. Разве это остановило их?», — задается вопросом Селезнев.

По его словам, ключевой фактор, влияющий на успех или неуспех — это ресурсы.

«Если врагу не будет хватать ресурсов, то и территориальные достижения будут достаточно скромны. Тенденции нехватки ресурсов у врага уже есть. Число бронетехники значительно уменьшается. Есть снимаемая с долговременного хранения, произведенная с нуля, но объемы уже достаточно скромные. Враг буквально вынужден идти на поклон к Пхеньяну, закупая артсистемы и боеприпасы к ним. Вражеские возможности все больше снижаются», — предполагает аналитик.

Резюмируя, он добавляет: «Но не всегда количество снарядов является определяющим. Наибольшее количество вражеских потерь сейчас из-за активной деятельности наших дронов. Война меняется. Сейчас враг сражается на юге Запорожской области, пытается пересечь реку Днепр, чтобы взять полностью под контроль Херсонщину. Ради чего? Им важно разрушить Украину как государство и сделать его частью российской империи. Это единственное, что интересует Путина».

Ранее сообщалось о том, чего потребуют США от Украины ради завершения войны.

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