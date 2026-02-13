Почему Россия продвигается несмотря на безумные потери: эксперт назвал главную причину успехов врага

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Россияне продолжают медленно продвигаться по линии фронта, несмотря на колоссальные потери в живой силе. Успех врага основан на сочетании тактики «мясных штурмов» с массированным использованием средств поражения — артиллерии и авиации.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт, основатель благотворительной организации «Реактивная почта» Павел Нарожный.

По словам эксперта, анализируя ситуацию на фронте, часто обращают внимание только на потери личного состава противника, забывая об интенсивности огня. Российская армия применяет тактику огневого вала, буквально стирая украинские позиции с лица земли.

Реклама

«Наш фронт — это большое количество наблюдательных пунктов, укреплений, траншей и т.д. Все фиксируются на потерях неприятеля. Но забывают смотреть на такую важную вещь, как количество артиллерийских обстрелов и количество авиационных ударов. Враг обычно в сутки производит примерно 4-5 тысяч артиллерийских обстрелов», — отметил Нарожный.

Он добавил, что отдельной графой Генеральный штаб ВСУ фиксирует многочисленные обстрелы из реактивных систем залпового огня.

Как враг создает пробелы в обороне

Нарожный объяснил структуру украинской обороны на нуле. Обычно в одном наблюдательном пункте (СП) находятся от одного до трех бойцов. Их главная задача — вовремя выявить противника и либо самостоятельно отразить атаку, либо вызвать подкрепление. Однако массированные удары россиян делают эти пункты уязвимыми.

«Если это СП будет уничтожено, скажем, авиационным ударом, это значит, что у нас появился пробел в нашем фронте, то есть дыра, которую может использовать враг», — объяснил эксперт.

Реклама

Истинная цель «мясных штурмов»

Военный эксперт также раскрыл циничную логику российских пехотных атак, часто называемых «мясными штурмами». Оккупанты отправляют группы солдат вперед не только для захвата позиций, но прежде всего как приманку.

«Задача — чтобы наши пехотинцы начали вести огонь, чтобы они показали, где они держат оборону», — подчеркнул Нарожный.

Алгоритм действий врага выглядит следующим образом:

Россияне посылают пехоту в атаку. Украинские защитники открывают огонь, демаскируя свои огневые точки и укрепления. По выявленным координатам оккупанты наносят массированные удары артиллерией или авиацией, уничтожая укрепление. В разрушенные позиции и образовавшиеся пробелы входит новая волна русской пехоты.

Именно такое сочетание разведки боем ценой жизни собственных солдат и преимущества в артиллерии позволяет армии РФ продвигаться вперед.

Реклама

Напомним, по данным проекта DeepState, в январе 2026 года РФ оккупировала 245 кв. км территории Украины. Это почти вдвое меньше, чем в ноябре и декабре. Наибольшая активность врага сохранялась на Покровском направлении — на него пришлось 33% всех штурмов. Там же противник сосредотачивает основные усилия.