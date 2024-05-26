Почему Россия провалила наступление в Харьковской области: объяснение аналитиков

Ограниченность человеческих ресурсов не позволила российским войскам добиться более глубокого проникновения в область.

Преждевременное начало российских наступательных операций подорвало успех России на севере Харьковской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 10 мая российским войскам удалось добиться тактически значительных успехов в менее защищенных районах Харьковской области.

В то же время, аналитики добавляют, что российские войска начали свою наступательную операцию на севере Харьковской области с ограниченными силами и еще не перебросили туда значительные резервы, что привело к снижению темпов российского продвижения и наступательных операций.

"Такое снижение темпов, вероятно, предоставляет украинским войскам тактические возможности для контратак, хотя украинские войска еще не совершают ограниченную контрнаступательную операцию", – говорится в отчете.

ISW предполагает, что российские войска начали наступательную операцию на севере Харьковской области ранее запланированного срока, используя недостаточное количество личного состава в надежде закрепиться до того, как прибытие на фронт военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки сделает эту задачу еще более сложной.

Скорее всего, преждевременное начало российских наступательных операций подорвало успех России на севере Харьковской области.

Напомним, издание The Economist в своем материале отмечало, что российские оккупанты планировали взять Харьков в полуокружение и держать город на огневом контроле артиллерии. Однако их планам помешала быстро перераспределенная 92 бригада ВСУ.

Аналитик американского Института изучения войны Джордж Баррос считает, что США способны быстро изменить ситуацию в Харьковском направлении, если позволят украинской армии бить американским оружием по территории России.

Читайте также: