Почему Россия рассчитывала на то, что Николаев сдадут – Виталий Ким

В Кремле точно не рассчитывали, что три дня превратятся в триста.

В начале полномасштабного вторжения враг рассчитывал на то, что Николаев и Одессу сдадут. Почему глава Кремля на это рассчитывал?

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким дал ответ в интервью Наталье Островской.

"В Кремле точно не рассчитывали, что три дня превратятся в триста. Я думаю, им давали информацию по поводу настроений людей, по поводу отчетов расходования денег на поддержание коллаборантов. Говоря правду, даже мне казалось, что это возможно. Потому что людей было много, имевших отношения с Россией, родственников, бизнес был настроен до 2014 года и рынок сбыта был российский", — сказал Ким.

Как добавил глава Николаевской ОВА, это было большой ошибкой.

"Как в анекдоте, люди скучают не по России, а по молодости, когда был СССР, когда можно было гордиться тем, что Николаев был центром кораблестроения, именно из-за таких воспоминаний они думали, что придут, лапшу на уши повесят и все поверят, что будет как раньше, но этого не произошло", — добавил Ким.

Ранее стало известно, что СБУ задержала высокопоставленную сторонницу России в освобожденных районах Николаевщины.

Накануне в Павлограде Днепропетровской области полиция задержала двух коллаборантов.

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