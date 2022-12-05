Почему Россия сократила авианалеты по Украине: в британской разведке объяснили

Количество боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной значительно сократилось.
Количество боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной за последние месяцы значительно сократилось. В настоящее время российские самолеты совершают десятки вылетов в день по сравнению с максимумом 300 в день в марте 2022 года.
Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
По данным британской разведки, сокращение вылетов самолетов является результатом сохраняющейся высокой стороны угрозы украинской ПВО, ограничений летного времени российских самолетов и ухудшения погоды.
"Поскольку российская тактика наземных атак в значительной степени зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, российские ВВС, вероятно, будут продолжать проводить мало операций по наземным атакам из-за плохой зимней погоды", – считают разведчики.
Напомним, украинские военные сбили российский ударный вертолет Ка-52. Как стало известно позже, был сбит один из опытнейших экипажей ВС РФ.
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