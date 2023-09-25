Почему Россия ударила по морвокзалу в Одессе: эксперт удивил объяснением

По мнению эксперта, в Одессе хранится одна из самых разветвленных сетей окупантов.

Россия атаковала гостиницу на территории морского вокзала в Одессе. После этого пропагандисты начали активно распространять ложь, что там якобы находится "штаб Военно-морских сил".

Об этом в своем телеграмм-канале написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"В Одессе, к сожалению, хранится одна из самых разветвленных и функциональных агентурных сетей у оккупантов. Агенты оккупантов сбрасывают своим кураторам видео, фото, геолокации и другую информацию для корректировки ударов. И более чем очевидно, что в списке приоритетных целей гостиница никак не могла оказаться", — говорится в его сообщении.

Эксперт отметил, что сложно сказать, чем был предопределен этот удар.

"Показательным разрушением "визитной карты"? Глупое и очень не рациональное решение", — подчеркнул он.

По его словам, атака по Одессе никоим образом не может быть "местой" за Севастополь, как писало многие паблики. Как пояснил Коваленко, подготовка к удару занимает достаточно много времени не один день.

"Все удары на территории Украины распланированы заранее. Например, для комбинированного удара дронами и ракетами цели выясняются и уточняются посредством разведывательной деятельности цели. В эту деятельность входит как действие агентуры на местах, так и посредством удаленной разведки. Геолокации, координаты. Выделяется боекомплект, который доставляется на площадку с носителями – порт или аэродром. Устанавливаются координаты, траектория полета, ракеты загружаются на носитель. Уточняется задача для экипажей, проводится доразведка, при необходимости вносятся коррективы и т.д", - подробно он объяснил.

Напомним, в ночь на 25 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Одесской области. Под удар попал морской вокзал в Одессе. Здания отеля и вокзала разрушены.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ночной удар по Одессе! Ракеты! "Шахеды"!

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