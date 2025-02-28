Почему Россия уменьшила количество ракетных ударов по Украине: эксперт дол ответ

Эксперт отмечает, что Россия не способна строить стратегическую авиацию, а старые самолеты теряют свой потенциал, что может повлиять на количество атак.

Россия стремится удешевить войну, поэтому в последнее время атакует ударными дронами. Именно поэтому уменьшилось количество подлетов стратегической авиации.

Такое мнение в эфире "КИЕВ24" высказал заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

Эксперт отмечает, что Россия не способна строить стратегическую авиацию, а старые самолеты теряют свой потенциал, что может повлиять на количество атак.

"Впрочем, Путин взял курс на развитие беспилотников, поскольку это дешево, а результат такой же, как от крылатых ракет", — подытожил Храпчинский.

Напомним, в последнее время у российских "Шахедов" изменился звук, и они кажутся более громкими. Это не связано с модификацией вражеского оружия. Звук вражеских дронов ощущается громче, потому что они стали ниже летать.

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