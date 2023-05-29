Почему Россия усилила атаки на Украину и при чем здесь контрнаступление ВСУ: простое объяснение военного эксперта

Ударами по Украине они хотят достичь ряда своих целей тактического и стратегического значения перед контрнаступлением ВСУ.

Россия увеличила частотность ударов по Украине, пытаясь уничтожить объекты, где хранятся боеприпасы, военная техника. Таким образом, они хотят повлиять на контрнаступление ВСУ.

Такое мнение высказал 24 канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Так они пытаются влиять на наше наступление. Как бы это ни странно ни звучало, но именно ударами по тылу они хотят заставить постоянно оставлять в боевом положении часть наших систем ПВО. Это якобы заставит нас не использовать их во время наступательных действий ВСУ", – пояснил Коваленко.

Напомним, что в мае Россия почти каждый день обстреливает украинские города. Больше всего под удар попадает Киев. По данным КМВА, с начала месяца оккупанты 15 раз атаковали столицу. Во время обстрела 29 мая она применила комбинированную атаку – выпустила по Киеву одновременно и ракеты, и дроны.

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