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Почему Россия усиливает ракетные обстрелы Украины ISW объяснил цель массированных ударов
Россия пытается подорвать моральный дух как украинцев, так и их западных партнеров масштабными ракетными ударами по гражданским объектам в Украине.
Россия совершила очередную мощную воздушную атаку на Украину в ночь на субботу, 12 июля, что стало третьим комбинированным ударом с применением более 500 беспилотников и ракет только за текущий месяц.
Причины последних массированных русских атак проанализировал Институт изучения войны (ISW).
По информации Воздушных сил Украины, российские войска запустили 339 дронов типа «Шахед» и 258 дронов-приманок (597 беспилотников) из Брянской, Курской, Орловской областей, Приморско-Ахтарска Краснодарского края и Миллерова Ростовской области. Кроме того, оккупанты выпустили 26 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства над Саратовской областью.
Украинские силы ПВО сбили 319 Шахедов и 25 крылатых ракет Х-101, еще 258 дронов были потеряны или подавлены украинскими системами радиоэлектронной борьбы.
Украинские власти сообщили, что в результате этой массированной атаки по Украине были повреждены критические электросети, административная и гражданская инфраструктура в Черновицкой, Черкасской, Харьковской, Киевской, Львовской, Сумской и Волынской областях. ГСЧС Украины сообщила о гибели двух человек и ранении еще 14 человек в Черновцах. Глава Киевской ОВА Николай Калашник отметил, что программа «Чистое небо», использующая дроны-перехватчики для защиты от российских ударов, сбила более 50 беспилотников во время ночной атаки.
«Широкомасштабные удары России преследуют цель взорвать моральный дух Украины и Запада, а также подчеркнуть потребность Украины в постоянной поддержке Запада», — отметили аналитики ISW.
Речь идет о производстве украинских дронов-перехватчиков и непрерывных поставках систем ПВО, в том числе американских ЗРК Patriot и ракет для них.
Напомним, что Зеленский сообщил, что две европейские страны — Германия и Норвегия — выразили готовность оплатить системы Patriot для Украины .