Почему Россия устроила большой перерыв между ракетными обстрелами Украины: объяснение от эксперта

Одной из причин может быть ожидание захватчиков больших морозов, чтобы именно тогда атаковать энергетическую инфраструктуру.
На большой перерыв между обстрелами Украины со стороны России повлияли несколько факторов, рассказал военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.
Об этом сообщает "24 канал".
Так, Левин обратил внимание на то, что через несколько дней в Украине станет холоднее: температура опустится до -7 и мороз будет держаться несколько дней.
"То есть если есть выбор между тем, бить по энергетической инфраструктуре, когда теплее или холоднее, то логика указывает, что нужно выбрать второй вариант", — пояснил эксперт.
Он также рассказал, что российские оккупанты наносят удары по заранее выбранным целям, однако точно не известно, как создаются такие "банки целей".
"Есть определенная информация, что у россиян с этим большие проблемы, поэтому, возможно, они пытаются узнать, что Украина отремонтировала, и куда подтянула генераторы и т.д. Они собирают эти данные, чтобы нанести более эффективный удар", – пояснил Левин.
Он обратил внимание на то, что для России это важно, ведь у нее есть ограниченное количество ракет. Поэтому россияне наносят удары, когда накапливают определенное их количество. Так что если есть ограничения для армии РФ, например, атаковать раз в две недели, то там более тщательно собирают данные о целях.
Напомним, в ОК "Юг" сообщили ранее о высокой вероятности ракетного удара со стороны РФ. Эта атака может быть очень массовой.
В Воздушных силах ВСУ тоже накануне сообщили, что российская авиация увеличила свою активность по сравнению с прошлыми выходными, так что возможны ракетные удары по Украине.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что массированные атаки могут происходить реже, но не прекратятся никогда. Ведь РФ контрабандой получает множество деталей, необходимых для производства вооружения.
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