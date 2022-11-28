Почему Россия уже массово не бьет иранскими дронами: ответ эксперта

Иранские дроны Россия использует только против гражданской и энергетической инфраструктуры Украины, а не на поле боя. В настоящее время РФ испытывает серьезную нехватку ракетного оружия.

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник во время Единого телемарафона

"Эффективность дронов достаточно высокая и серьезная. Есть немало примеров их попадания. "Шахид" — серьезная машина с боевой частью в пределах сорока килограммов. То, что сейчас затихло их применение — признак того, что иранцы не так уж много передали этих машин россиянам. И это еще раз подтверждает тезис, что ракетный потенциал РФ еще есть, он еще опасен, но на самом деле выйти на те показатели, которые им действительно нужны, они не смогут. И, на мой взгляд, будут нескоро иметь", — сказал он.

Напомним:

Россия использовала против Украины иранские БПЛА, заменяя ракетными ударами. В частности, в последнее время дронами-камикадзе она атаковала Харьковщину, Одесщину и Николаевщину.

В Воздушных Силах ВСУ заявили, что Россия якобы заказала 1740 дронов, однако это не значит, что она их получила. Использовали они уже примерно 450, и большинство из этих дронов были сбиты.

Несмотря на массовость и широкое географическое использование ударных дронов армией РФ, украинские защитники постепенно учатся предоставлять таким "летучим террористам" достойный ответ. Так, с вечера 16 октября в течение менее суток, Россия выпустила по Украине 43 "камикадзе" — все с южного направления. Как отметил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, 37 из них удалось сбить.

В начале ноября Москва с Тегераном заключили тайное соглашение, согласно которому "Шахиды" будут собирать в РФ. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что вряд ли Москва сможет быстро запустить производство этих дронов.

На днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба беседовал с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахиано. Украинский дипломат потребовал, чтобы Тегеран прекратил поставлять оружие в Россию.

Впрочем, Иран все еще отрицает. В иранском МИДе цинично заявили, мол, страна нейтральная и призвала Украину "быть реалисткой". Представитель МИД Ирана Насер Канани подчеркнул, что якобы "есть э моциональные заявления и голословные обвинения не помогут разрешить кризис в Украине".

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