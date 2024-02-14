Почему Россия уже несколько месяцев не использует морские ракетоносители: в ВМС объяснили

Отмечается, что у россиян есть проблемы с логистикой в Черном море.

Россия уже несколько месяцев не применяет свои ракетоносители в Черном море по ряду причин. Скорее всего, россияне не могут загрузить ракеты на борт в Новороссийске.

Об этом пресс-секретарь ВМС ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ракетоносители РФ периодически выходят в море. По состоянию на данный момент ни одного из них нет. В настоящее время в Черном море находятся 3 единицы, которые выполняют различные задачи. Но опасность применения ракетоносителей есть всегда", – сказал спикер ВМС.

Плетенчук проинформировал, что у россиян есть проблемы с логистикой в Черном море.

"Периодически корабли РФ заходят в Крым, быстренько что-то делают и быстренько оттуда убираются. Нельзя расслабляться, несмотря на то, что довольно давно не было ракетных атак именно с морских платформ", — подчеркнул Плетенчук.

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Почему РФ не применяет ракетные корабли

По словам спикера ВМС, россияне уже несколько месяцев не используют ракетоносители. Этому может быть ряд причин.

"Это может быть банальная невозможность загрузить ракеты, потому что загружается это все в Севастополе. Так же может быть накопление. У россиян могут быть проблемы с ВПК, то есть с производством, но пока такой информации нет. Более склонен к версии, что россияне не могут загрузить ракеты на борт в Новороссийске", – рассказал Плетенчук.

Напомним, ВСУ и бойцы ГУР уничтожили 14 февраля в Черном море российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".

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