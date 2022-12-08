Почему Россия во время массированной ракетной атаки бьет в несколько волн: объяснение ВСУ

Российские военные во время массированной атаки запускают ракеты в несколько волн, чтобы рассредоточить внимание и обойти украинские системы ПВО. Вражеские ракеты могут долго бродить в воздушном пространстве, маневрируя и постоянно меняя курс.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он объяснил, что процесс подготовки к очередной атаке - длительный. Россияне нуждаются в большом количестве информации и данных о расположении необходимых объектов, по которым будет производиться удар, забирающий не один день.

"Проводится сбор информации, развединформации, которая помогает врагу как можно лучше разработать маршруты, запрограммировать ракеты на свой маршрут и нанести удары, выпуская по несколько волн. Мы же видим, что сначала самолеты запускают одну группу ракет, через десять минут вторую группу ракет, затем третью "Таким образом они пытаются рассредоточить внимание и обойти наше ПВО. Они маневрируют и безусловно могут менять свой курс, так как управляются оператором через спутниковую систему", — рассказал Игнат.

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В ВСУ рассказали, что Россия атакует Украину дальнобойными ракетами. Однако ракеты из комплексов С-300 ВСУ не могут сбивать, поскольку у нас нет таких систем ПВО. Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что это ракеты Х-101, Х-555 и ракета Х-55, которая является ядерной ракетой, но без "ядерной начинки". Ее используют как обман. Также у них есть ракета Х-22 дальностью 600 км.

Россия запускает ракеты по Украине из 40 аэродромов. Чтобы ракетные удары прекратились, Украине тоже необходимо иметь дальнобойное оружие. Речь идет об аэродромах в оккупированном Крыму, Беларуси, а также России. Каждый аэродром может воспринимать определенные типы авиации.

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