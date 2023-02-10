Почему Россия запускает ракеты у границ других стран: объяснение от Воздушных сил

Россия специально запускает ракеты у границ Украины с другими государствами, чтобы спровоцировать Киев сбивать цели, ведь тогда обломки могут падать на территории других стран.

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал на брифинге 10 февраля.

"Понятно, что, запуская через территорию Беларуси или Молдовы, они пытаются как можно ближе к границе пускать ракеты, чтобы отрабатывала наша система ПВО", – сказал Игнат.

Он добавил, что обломки ракет могут лететь еще 10 км, а то и больше, падая на территории соседних с Украиной стран.

"Они это прекрасно понимают и специально провоцируют на такие действия. Поэтому это еще один образ циничного российского руководства, которое совершает такие провокации", — отметил спикер командования Воздушных сил.

Напомним, Россия с вечера 9 февраля устроила массированную ракетную атаку по Украине, которую продлила 10 февраля. За это время агрессор выпустил 71 крылатую ракету, 61 из которых сбили украинские силы ПВО. В результате обстрела есть попадание в объекты инфраструктуры, также погибли люди.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, две выпущенные по Украине российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии.

Минобороны Молдовы подтвердило, что российская ракета пересекла их воздушное пространство.

В то же время, в Минобороны Румынии не подтвердили пролет российской ракеты над территорией страны.

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