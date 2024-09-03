Почему россиянам так быстро удалось захватили Новогродовку в Донецкой области: в 59 бригаде объяснили

Выход из Новогродовки — "не окончательная точка в этом сражении".

Генштаб принял решение вывести войска из города Новогродовка на Покровском направлении из-за мало невыгодного географического положения.

Об этом рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий в эфире "Радио Свобода".

"Географически Новогродовка расположена в не очень выгодном положении. Как крепость она была не совсем настроена. Было выгодно личный состав увести ", — сказал военный.

В то же время офицер добавил, что выход из Новогродовки — "не окончательная точка в этом сражении".

Также мы писали, что будет в случае захвата Покровска.

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