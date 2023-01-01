Почему россиянам трудно поддерживать высокий темп наступления: ISW объяснил

Ход боев свидетельствует о том, что российские силы истощаются.
Российские силы истощают запасы артиллерийских боеприпасов. В результате им сложно поддерживать темп операций на определенных участках линии фронта в Украине.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
ISW считает, что ограничения на боеприпасы частично помешают российским силам поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута в ближайшее время.
Истощение запасов артиллерийских боеприпасов российских вооруженных сил, вероятно, окажет влияние на их способность проводить активные операции и в других местах в Украине.
Россияне уже истощили запасы боеприпасов в Беларуси, являются еще одним показателем того, что восстановление крупномасштабного российского наступления из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно.
Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Российская Федерация продолжит наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины.
Читайте также: