Почему россиянам трудно поддерживать высокий темп наступления: ISW объяснил

Ход боев свидетельствует о том, что российские силы истощаются.

Российские силы истощают запасы артиллерийских боеприпасов. В результате им сложно поддерживать темп операций на определенных участках линии фронта в Украине.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

ISW считает, что ограничения на боеприпасы частично помешают российским силам поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута в ближайшее время.

Истощение запасов артиллерийских боеприпасов российских вооруженных сил, вероятно, окажет влияние на их способность проводить активные операции и в других местах в Украине.

Россияне уже истощили запасы боеприпасов в Беларуси, являются еще одним показателем того, что восстановление крупномасштабного российского наступления из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Российская Федерация продолжит наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины.

Ситуация на фронте зашла в тупик - Буданов

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