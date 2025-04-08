Почему россиянам удается продвигаться на фронте: объяснение бойца бригады "Рубеж"

Армия РФ / © Associated Press

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Продвижение армии РФ – это комплексная проблема: недостаток личного состава, недостаток артиллерийских боеприпасов. И чтобы усилить оборону на одних направлениях, нам нужно где-то ее ослабить.

Об этом рассказал Герой Украины, военнослужащий бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Рубеж" Виталий Литвин в интервью "Украинской правде".

"Сейчас я буду дополнительно задействовать свои подразделения на Купянском направлении, потому что, как я уже говорил, он может превратиться в стратегическое направление для врага. Для его продвижения в сторону моей любимой Краматорской агломерации, а также параллельно – продвижение в сторону этой агломерации из направления Покровска. ные мешки”, - отметил Литвин.

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Хотя он не верит в то, что враг сможет закрыть такую большую дугу, потому что там очень большие расстояния.

Боец также прокомментировал, смогут ли миллионные контракты для молодежи 18-24 лет справиться с проблемой того, что часть пехоты не вступает в контакт с врагом.

"Миллионные контракты не решат этот вопрос, но улучшат его. Если мы научим людей, дадим им оружие, экипируем, психологически подготовим к боевым действиям, обеспечим РЭБом, артиллерийской поддержкой и так далее, то они пойдут защищать нашу территориальную целостность и уничтожать врага".

Стрелковое сражение, продолжает он, это более психологическая подготовка командиром своего личного состава. А бывает, что командир роты из-за интенсивности боевых действий с тем личным составом даже не успевает познакомиться.

"Пехотинец надо сказать, что когда вас в окопе стоит четверо, и на вас идет четверо врагов, то вы в более выгодном положении - потому что вы держите оборону. И вы можете их уничтожить, а не быть расстрелянными в плену. Враг может тебя убить, если ты не будешь вести оборону", - акцентировал Виталий Литвин.

В частности, боец отметил третий батальон бригады "Рубеж" НГУ. Ребята 67 дней держали оборону на позиции в районе Спорного Донецкой области.

"Они не боялись, вступали в бой и выжили. Да, у них были погибшие, но они большое количество дней удерживали позицию прямо в окружении врага. И это показатель того, что когда ты ведешь стрелковый бой, уничтожаешь врага, ты в первую очередь бережешь свою жизнь", - завершил военный бригад оперативный.

Ранее говорилось, что успехи России на фронте в Украине существенно замедлились за последние месяцы. Во многом это связано с усовершенствованием украинской тактики применения беспилотников и оборонных систем, сообщают западные разведчики и аналитики.