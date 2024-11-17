Почему россиянам удался блицкриг на юге: военный, охранявший "Чонгар", шокировал ответом

Он попал в плен, провел в тюрьмах 2 года и 4 месяца.

Украинский пограничник Алексей Ружиненко служил на КПВВ "Чонгар" на админгранице с оккупированным Крымом. Попал в плен, провел в тюрьмах 2 года и 4 месяца.

В интервью “Крым. Реалии" он рассказал, почему врагу удался блицкриг на юге.

“Мне кажется, что просто сдали нас и все. Слов даже нет. Просто сдали и все”, – говорит военный.

После всего, что с ним произошло, Алексей уверенно говорит, что бывал в Крыму, и это правда.

"Да, был в Крыму. Только когда нас взяли в плен”, — рассказал он.

Пограничник говорит, что ему больше понравился юг Херсона и Чонгар, где он служил.

“Мне понравился Чонгар, в принципе. Пейзаж такой классный. Там закат. Прекрасно было. Особенно стоишь такой на вышке, смотришь, солнце поднимается", – рассказал Алексей.

Напомним, российская армия 17 ноября нанесла массированный комбинированный удар по Украине: сколько ракет и дронов сбили Силы ПВО.

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