Почему россияне больше не применяют "Калибры": в ВМС объяснили паузу

После многочисленных успехов ВСУ в противодействии российским кораблям и перевода их в Новороссийск, оккупанты столкнулись с логистическими проблемами.

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины объяснили паузу в применении россиянами крылатых ракет "Калибр" для нанесения ударов по объектам в Украине. В частности, сейчас в Черном и Азовском морях находится только по одному вражескому судну.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"По пунктам базирования, важен тот момент, что враг уже из Новороссийска вынужден периодически перебрасывать свои единицы и перешвартовывать в Туапсе, потому что должен менять место стоянки, и как вы понимаете, причального фронта там не хватает", — сказал Плетенчук.

В то же время, добавил спикер ВМС, логистика по обслуживанию кораблей россиян осталась в оккупированном Севастополе.

"Из-за этого наблюдается столь большая пауза в использовании ракет, потому что сейчас враг столкнулся с проблемой отсутствия логистики. Они не могут загружать "Калибры" в Новороссийске. Соответственно сейчас, пока они эту проблему не решат, в принципе, применять их они фактически не могут ", – объяснил Плетенчук.

Он подчеркнул, что сейчас для россиян опасно возвращаться в Севастополь для погрузки ракет на корабли. Сейчас же оккупанты занимаются накоплением ракет в ожидании зимнего периода.

"И учитывая то, что ВПК не могут поставить в том количестве, о котором они мечтают, должны выдерживать такие паузы", — добавил представитель ВМС.

Сколько ракет есть в России

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что РФ за последние восемь месяцев могла накопить 800 высокоточных ракет. В то же время в прошлом году у них было значительно большее количество, чем сейчас.

В то же время в ГУР говорят, что в течение месяца Россия может производить около 100 ракет. Это свидетельствует о том, что с наступлением холодов террористические атаки на Украину враг возобновит.

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