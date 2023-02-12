Почему россияне бомбят остров Змеиный и грозит ли Одессе вражеский десант: ответ эксперта

Эксперт считает, что отправлять десант в Одессу – это самоубийство для россиян.

Российские оккупанты нанесли авиаудар по острову Змеиный, чтобы запугать местных жителей или они опасаются, что ВСУ там могли разместить какое-то оружие.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Возможно, они получили информацию о том, что там что-то есть. Я могу только допустить такое развитие событий. А может быть, чтобы запугать местное население. Ничего, вообще, зря они не делают", — сказал обозреватель.

Однако Денис Попович считает, что Одессе пока не грозит никакой десант с моря, поскольку у Украины есть противокорабельное оружие, а крейсер "Москва", который должен системой ПВО прикрывать оккупантов в случае наступления, уже на дне моря.

"Плюс после потери россиянами острова Змеиный и того, как они отступили из Херсона, в общем-то сейчас говорить о каких-то попытках осуществить десант и захватить Одессу бессмысленно. Конечно, они могут пойти на все, что угодно, но есть пределы высокого риска", — пояснил Попович. .

Обстрел острова Змеиный

Еще в начале войны российские оккупанты захватили остров Змеиный, однако ВСУ регулярно обстреливали эту местность, пытаясь заставить россиян покинуть нашу территорию. Впоследствии оккупанты заявили о "жесте доброй воли" и покинули Змеиный.

11 февраля 2023 года россияне сбросили на остров четыре авиабомбы. В ОК "Юг" объяснили, что таким образом оккупанты пытаются создать искусственную победу перед кремлевской пропагандой.

Читайте также: