Почему россияне казнят украинских пленных: Мусиенко назвал причины и единственный способ противодействия

На разных участках фронта есть многочисленные подтвержденные случаи казни украинских военнопленных российскими захватчиками. Это свидетельствует, что расстрелы пленных вряд ли являются инициативой отдельных россиян, а скорее всего они получили от своих командиров соответствующие указания.

Такое мнение высказал глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV.

"Нужно констатировать, что они могут иметь именно такие приказы и указания соответственно. Это случается, как мы видим, на разных участках фронта. И потому это свидетельствует об определенных скоординированных слаженных действиях. То есть это не свидетельство каких-то, скажем, единоличных [случаев – ред.]. Конечно, если там кто-то будет говорить о письменных приказах, вряд ли такие найдутся. Но устные указания, я практически убежден, что они могут быть. Это отвечает тому характеру и природе войны, которую ведет Россия против Украины", — отметил Мусиенко.

Он отметил, что такой безжалостной стратегии россияне придерживаются и против гражданских, и против военных, и это уже все увидели. В то же время это "демонстрирует качества нашего врага", противодействовать которым можно только одним единственным способом.

"И бороться с этим есть единственный способ, как показала 95-я десантно-штурмовая Полесская бригада. Они просто уничтожили негодяев из 155-й бригады морской пехоты, так называемой уже "морской пехоты", потому что туда уже четвертый или пятый раз набирают неясно кого. И они просто уничтожили их, в том числе среди них были те, кто пытал и убивал наших военнопленных. Вот это и есть способ, каким образом это останавливать", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, влияние международных институтов или любые другие средства воздействия на врага бесполезны.

"Другого способа, к большому сожалению, сегодня нет", — подчеркнул Александр Мусиенко.

Напомним, стало известно, что оккупанты 10 октября расстреляли 9 операторов дронов в районе хутора Зеленый Путь в Курской области. Дополнительные детали обстоятельств выясняются.

Читайте также: