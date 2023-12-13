Почему россияне начали запускать "Шахеды" с нового места в Крыму — объяснение британской разведки

Британская разведка проанализировала запуск Россией беспилотников типа "Shahed" с новой пусковой площадки в районе Балаклавы в оккупированном Крыму.

Россия, вероятно, будет использовать дополнительные пусковые площадки в ответ на украинские атаки дронов, чтобы заставить Киев адаптироваться к новым транзитным коридорам этих систем.

Об этом 13 декабря сообщила разведка Минобороны Британии.

Отмечается, что РФ скорее всего рассредоточивает свои возможности запуска БПЛА в нескольких местах для защиты своих сил, а также для усложнения усилий украинской противовоздушной обороны.

Учитывая это, Россия может использовать дополнительные пусковые площадки, чтобы запутать украинскую ПВО и заставить Киев адаптироваться к новым транзитным коридорам этих систем.

В сводке напомнили, что 5 декабря российские официальные лица заявили, что перехватили 41 атаку украинских БПЛА на российскую военную инфраструктуру в Крыму, в том числе в районе мыса Чауда, используемого РФ с начала сентября 2023 года.

Разведка указывает, что Балаклава стала пятым подтвержденным местом запуска РФ дронов против Украины рядом с мысом Чауда, а также рядом с российскими городами Ейск, Приморско-Ахтарск и Курск.

Напомним, в ночь на среду, 13 декабря, российская армия атаковала Украину беспилотниками типа Shahed, а также в 03:00 нанесла ракетные удары. Силы ПВО уничтожили десять дронов и десять баллистических ракет. В частности, беспилотники запустили из временно аннексированного Крыма – района Балаклавы. Почти все вражеские БПЛА сбиты в Одесской области.

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